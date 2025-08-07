Diploması sahte çıkan İmamoğlu sahte diploma çetesi üzerinden dürüstlük dersi vermeye kalktı

KKTC'de özel bir üniversiteye giden İmamoğlu, 'ilginç bir şekilde' İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptı. Dava açıldı, araştırıldı. İmamoğlu'nun geçişi hileli, dolayısıyla diploması da sahte çıktı.

Hakkında yolsuzluktan çok sayıda suç isnadı bulunan İmamoğlu, savunma yapmak yerine farklı yola saptı. Bir tweet atıp sahte diploma çetesi üzerinden ahlak dersi vermeye kalktı. Ama alaya alındı.



İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

-Resmi belgede sahtecilik

-Rüşvet

-İrtikap

-İhaleye fesat karıştırma

-Görevi kötüye kullanma

-Kara para aklama

-Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı

-YSK üyelerine hakaret

-Kamu görevlisine hakaret

-Tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme

-Yargı görevini yapan kişiye hakaret