Sara artık güvende

Adana'da yaşayan Serkan Tacirlioğlu, 3 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Sara Bekir'i, demir sopayla darp ettikten sonra yüzünü kesti. Tutuklanan saldırgan, ailesinin tehditleri üzerine genç kadının şikayetini geri çekmesiyle serbest kaldı. Ancak tehditlerini sürdürünce, yeniden tutuklandı. Bu kez de cezaevinden kaçan saldırgan, "Telleri aşar yine gelirim" diyerek tehditlerini sürdürdü. Bir çocuk annesi Sara Bekir ise son çare olarak, "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Kızım annesiz kalmasını istemiyorum. Ölmekten çok korkuyorum" diye yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırganı yakaladı. Tutuklanan Serkan Tacirlioğlu, cezaevine gönderildi.