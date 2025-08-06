Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'e ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK'da bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirlendiği YAŞ toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.



Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı notta, "YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içerden ve dışardan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten, demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şura'mızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılına hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zat-ı alinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun" dedi.