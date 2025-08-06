PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'e ziyaret

Başkan Erdoğan, YAŞ öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel deftere yazdığı notta, “Türkiye’yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içerden ve dışardan gelen saldırılara rağmen devam ediyor” dedi.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'e ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK'da bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirlendiği YAŞ toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı notta, "YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içerden ve dışardan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten, demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şura'mızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılına hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zat-ı alinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj
Borsa İstanbul
PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"
İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Teknesi parçalanmış halde bulundu | Limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Bakanlık duyurdu: Fındık alım fiyatları belli oldu!
Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu
Elektronik imza sahteciliğinde iddianame ortaya çıktı! 270 e-imza üretildi: Çete lideri Ziya Kadiroğlu'nun sicili kabarık çıktı
Galatasaray geleceğe yatırım niteliğinde bir orta saha arayışında! Sarı-Kırmızılılar transferde kurallı oynuyor
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!
TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?
"Onlar"ın "Torbacı" manipülasyonu! Emniyet gerçeği açıkladı
Trump’tan ilginç üçüncü dönem açıklaması: Muhtemelen aday olmayacağım ama olmak isterim
Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl "SOME"lendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kırmızı şapkalı hain tutuklanarak cezaevine gönderildi
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı