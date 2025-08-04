8,8'lik depremden sonra hem Rusya'da hem Endonezya'da yanardağlar faaliyete geçti

Kamçatka'daki Krasheninnikov Yanardağı, 600 yıl aradan sonra ilk kez faaliyete geçti. Yanardağın faaliyetinin, Rusya'yı sarsan şiddetli depremlerle ilgili olabileceği ileri sürüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kamçatka birimi, patlamanın ardından 6 bin metre yüksekliğe ulaşan bir kül bulutu oluştuğunu bildirdi. Yanardağın yüksekliği ise bin 856 metre olarak açıklandı.



Bakanlık, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru sürüklendiğini ve güzergahında yerleşim yeri bulunmadığını ifade etti. Volkanın patlaması nedeniyle turuncu seviye havacılık alarmı verildi. Bu alarm uçaklar için risk oluşabileceği anlamına geliyor. Bu patlamanın ardından Endonezya'da da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı tekrar faaliyete geçti