Milli sporcu eşine kabus yaşattı

Bir kadına şiddet haberi de Isparta'dan geldi. Dilan D., iki yıl önce M.D. ile evlendi. Çift, arasında tartışma çıktı. M.D.'nin kendisini dövdüğünü ve boğazını sıktığını belirten Dilan D., darp raporu alıp şikayetçi oldu. Aynı gün M.D. hakkında mahkeme tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Dilan D., evliliğinin ilk aylarından itibaren defalarca psikolojik şiddet gördüğünü, çocuğunun da kendisi gibi anne ve babasız büyümemesi için bu duruma katlandığını söyledi. Birlikte yaşadıkları 6 aylık dönemde birçok kez dayak yediğini öne sürdü. Bilek güreşi milli sporcusu olan ve uluslararası arenada çeşitli dereceleri bulunan M.D. ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi.