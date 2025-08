Kraliyet atı Tyrone huzurevine gidiyor

Kraliçe Elizabeth'in sevgili atı ve Kraliyet Ailesi'ne 14 yıl hizmet eden 'en nazik devi' emekliye ayrılıyor. Saray'ın görkemli ata yaptığı içten övgü hayranlarını gözyaşlarına boğdu. 19 yaşındaki Windsor Grey'li Tyrone, 14 yıllık kraliyet görevinin ardından emekli oldu. Kraliyet Ailesi, 14 yıllık hizmetin ardından en değerli üyelerinden birine veda etti.



AT HUZUREVİNE GİDİYOR

Merhum Kraliçe tarafından çok sevilen İrlandalı at Tyrone, son 15 yıldır neredeyse her kraliyet etkinliğinde çalıştıktan sonra geçen hafta resmen kraliyet görevlerinden emekli oldu. Sunday Times'ın haberine göre , 19 yaşındaki Windsor Grey, emekliliğini Chiltern Hills'deki emekli atlar için bir sığınak olan Buckinghamshire'daki Horse Trust'ta geçirecek. Burada, ikisi de eski kraliyet atı olan 26 yaşındaki babası Storm ve 20 yaşındaki kız kardeşi Meg ile yeniden bir araya geldi.