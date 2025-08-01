Yatlara sipariş

Muğla Fethiye'de yaşayan Birsen ve Sencer Kökten çifti, ekmek teknesi kayıklarıyla denize açılıyor. Lüks yatlarıyla koylara demirleyen tatilcilere gözleme satıyor. Sencer Kökten, kürekleri çekiyor, Birsen Kökten gözlemeleri pişiriyor. Bunaltıcı havaya rağmen kayıktaki tüplü sacı ısıtan, oklavasını alıp ahşap sofranın başına oturan Birsen Kökten, çevredeki yatlardan gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. "Peynirli, patatesli, kaşarlı, muzlu, ballı, otlu peynirli çeşitlerim var. Herkesin isteğine göre gözleme açıyorum" diyor.