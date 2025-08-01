KAAN gelişime açık

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli muharip uçak KAAN, TUSAŞ tarafından geliştirilmeye devam ediyor. İlk etapta yabancı menşei motorun kullanılması planlanan KAAN için aynı zamanda yerli uçak motoru TEI TF35000 de geliştiriliyor. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı "kendi sınıfında dünyanın en iyi üç motorundan biri" yönündeki açıklamasından sonra gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor. 2028 için planlanan KAAN Block 10 varyantında ABD 2 adet General Electric F110 motoru kullanılacak. TF35000 motorunun entegrasyon süreci 2032'de başlayacak.