ALKAKAPLAN bir teknolojik devrim

Fransızlar'ın ünlü savunma ve teknoloji sitesi Techguru, Türkiye'nin savunma sanayi konusunda müthiş hamleler yaptığını yazdı.



ALKA-KAPLAN Hibrit Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni "Türkler "Dronların saltanatına sona verdi" başlığı ile duyuran Techguru, şu ifadeleri kullandı: Yönlendirilmiş enerji silah sistemiyle donatılmış hibrit paletli bir araç olan ALKA-KAPLAN'ın tanıtımıyla askeri savunma alanında çarpıcı bir ilerleme kaydeden Türkiye, büyük bir güç haline geldi. Bu yenilikçi sistemin temel amacı, savaş alanındaki drone tehditleriyle mücadele etmek. Son teknolojiyi bir araya getiren bu sistem, modern savunma sistemlerinin evriminde belirleyici bir adım teşkil ediyor. Geleneksel hava savunma sistemlerinin yerini alan ALKA-KAPLAN, elektromanyetik karıştırma ve güçlü lazerler kullanarak insansız hava araçlarını, helikopterleri ve diğer uçan silahları etkisiz hale getiriyor."



İspanyol medyası da ALKA-KAPLAN için, "Türkler, yine müthiş bir çalışmaya imza attı" diye yazdı.



FNSS ve ROKETSAN'IN Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ALKA-KAPLAN Hibrit Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni kaleme alan Fransız medyası, "Türkler dronların saltanatına son verdi" ifadelerini kullandı.