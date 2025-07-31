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Son 73 yılın en şiddetli depremi!

Son 73 yılın en şiddetli depremi Rusya’ya bağlı Kamçatka’da meydana geldi. Pasifik Ateş Çemberi’ndeki 12 ülkede büyük bir korkuya neden olan 8.8 şiddetindeki sarsıntı, 4 metrelik tsunamiye neden oldu.

Giriş Tarihi:
Son 73 yılın en şiddetli depremi!

Pasifik'te Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem geniş bir coğrafyayı etkiledi. 1952'deki büyük depremin ardından bölgede bu şiddette bir sarsıntı ilk kez kaydedildi.

Yaklaşık 200 kilometrelik bir kırılma boyunca güneybatı yönüne yayılan deprem, Avrasya ve Pasifik levhalarının karşılaştığı bölgede, tipik bir "subdüksiyon" yani dalma-batma tipi sismik olay olarak değerlendirildi. Deprem, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen 40 bin kilometrelik bir tektonik kuşak olan Pasifik Ateş Çemberi'ndeki ülkeler dahil toplam 12 ülkede büyük korkuya neden oldu. Yetkililer, "Bu bölge, dünya üzerindeki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ını ve aktif volkanların yüzde 75'ini barındıran, yoğun tektonik aktivitelerle bilinen bir alandır. O nedenle risk çok fazla" dedi.

Depremden etkilenen ülkeler! (Takvim.com.tr)Depremden etkilenen ülkeler! (Takvim.com.tr)

DEPREMDE AMELİYAT
Rusya'da Kamçatka'daki Petropavlovsk Hastanesi'nde doktorlar, yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen 8.8'lik depreme ameliyatta yakalandı. Kameraya yansıyan görüntülerde doktorların deprem esnasında ameliyat masasındaki hastaya sarsılmaması için sıkı sıkı sarıldıkları görüldü.

FUKUŞİMA'DA KAOS
Pasifik Okyanusu tabanında gerçekleşen depremin ardından Kamçatka'nın güneyinde bulunan Japonya ile okyanusun karşı kıyısındaki ABD ve bazı çevre ülkelerde tsunami uyarısı verildi. Japonya'da Fukuşima nükleer santralinde çalışanlar erken saatlerde tahliye edildi. Bu, 1952'de aynı bölgede yaşanan ve Hawaii'ye kadar tsunami gönderen 9 büyüklüğündeki depremden bu yana en büyük sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

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