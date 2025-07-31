Şaibeli sponsor

Kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in aşırı dozda uyuşturucu verdiği Avukat Göksu Çelebi'nin özel hastanede komada hayati tehlikesi sürüyor. Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi pek çok muhalif isme sponsor olan Gökalp İçer'in adının karıştığı skandala tepkiler giderek büyüyor. Vatandaşlar ve gazeteciler, muhalif kimlikle hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sık sık hedef alan söylemlere sarılan isimlere tepki göstererek neden suspus olduklarını sordu.



FATİH PORTAKAL: Gazeteciler sponsorlarını araştırmalı mı?

ZAFER ŞAHİN: Hani siz tarafsız, objektif gazeteciydiniz?

FATİH ŞAHİNTÜRK: Baronları konuştular, sponsorları torbacı çıktı.

GAFFAR YAKINCA: Konuşurken eliniz ayağınız titriyor. Bu ilişkiyi açıklamak zorundasınız.

FERHAT MURAT: Parayı veren bunların düdüğünü çalar

Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Gökal İçer konusunda sessiz.



Altaylı, İçer'den ne kadar para aldığını gizliyor.



Talihsiz avukat Göksu Çelebi, İçer'in verdiği uyuşturucu nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.