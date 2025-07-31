İBB'ye iştirakleri İSFALT ve İETT'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerin Emniyet'teki sorgusu başladı.
İhalelere fesat karıştırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 ilde gözaltına alınan mevcut İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı'nın da arasında bulunduğu 24 şüpheliye adrese teslim ihaleler sorulacak.
İhale sorguları başladı
İBB'ye iştirakleri İSFALT ve İETT'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerin Emniyet'teki sorgusu başladı.
Giriş Tarihi:
İBB'ye iştirakleri İSFALT ve İETT'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerin Emniyet'teki sorgusu başladı.