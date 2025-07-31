İhale sorguları başladı

İBB'ye iştirakleri İSFALT ve İETT'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerin Emniyet'teki sorgusu başladı.



İhalelere fesat karıştırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 ilde gözaltına alınan mevcut İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı'nın da arasında bulunduğu 24 şüpheliye adrese teslim ihaleler sorulacak.