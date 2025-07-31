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Filistin için tanınma zamanı!

ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler binasında yapılan toplantıya katılan ülkelerden ortak çağrı: Filistin’i tanıma zamanı geldi.

Giriş Tarihi:
Filistin için tanınma zamanı!

BM'de düzenlenen Filistin ve İsrail için iki devletli çözüm konulu Konferans sona erdi.

Üst düzey temsilciler, İsrail'e Filistin devletini tanıması yönünde çağrıda bulundu ve iki devletli çözüme "sarsılmaz destek" verdi. Genel Kurulu'na hitap eden temsilciler, iki devletli çözüme destek vererek uluslararası toplumun Filistin sorununun çözümü yönündeki kararlılığını ortaya koydu. Aralarında Fransa, Avustralya, Kanada, İspanya, Finlandiya, İrlanda ve Norveç'in de olduğu 14 ülkeden dünyaya Filistin'i tanıma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, Türkiye ve İrlanda'nın eş başkanlığında yürütülen "İki Devletli Çözümün Muhafazası" başlıklı çalışma grubunun bulgularını ve kararlılığını anlattı. Yılmaz, yaptığı konuşmada, "iki devletli çözümün önündeki en büyük ve temel engel, yıllardır süren İsrail işgali. Filistin devletinin tanınması daha fazla ertelenemez" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın BM'deki konuşması büyük alkış aldı.

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