CHP'de derinleşen kriz

Parti içi muhalefet, Yıldırım'ın eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı sebebiyle görevden uzaklaştırıldığını iddia ediyor. Bir iddiaya göre, CHP'nin önceki gün açılışını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne katılım, istenilen seviyede olmadı. Bu duruma öfkelenen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise İl Başkanı Ümit Erkol'a tepki gösterdi. Daha da öfkelenen Dilek İmamoğlu'nun girişimiyle Yıldırım'a görevden el çektirildi.



Bir başka iddiaya göre ise 13 Eylül'de başlayacak olan ilçe kongreleri öncesi parti yönetiminin tüm muhalif isimleri pasifize hale getirip, kendi belirledikleri isimler üzerinden delegeleri konsolide ederek partiyi baştan aşağı dizayn etmeye çalıştığı öne sürülüyor.