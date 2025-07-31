Çeçen gencin acı sonu!

İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de 3 gün önce ormanlık alanda başında çöp poşeti ve bantlanmış halde olan bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında koli bandı, Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbulkart, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi. Boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Polis, cesedin Çeçen uyruklu Rusya vatandaşı Usman Amriev'e (20) ait olduğunu tespit etti. Amriev'in eline sıkıştırılmış notun bilgisayarda yazıldığı da öğrenildi.



'BANA İFTİRA ATACAKLAR'

Notta "Canım annem bana iftira atacaklar. Bu not eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Sadece hakkımı aradım" ifadeleri yer aldı. 3 yıl önce eğitim için Türkiye'ye gelen gencin Kütahya'daki bir devlet üniversitesinde eğitim gördüğü, daha sonra İstanbul'a geçiş yaparak Kağıthane'deki bir özel üniversitede okumaya başladığı belirlendi. Şişli'deki özel bir yurtta kalan gencin olaydan saatler önce Mecidiyeköy'de bir kırtasiyeye girdiği öğrenildi. Elinde bir kağıtla kırtasiyeden çıkarak kaldığı yurda gittiği, Mecidiyeköy'de metroya bindiği ve Hacıosman'da indiği tespit edildi. İETT otobüsüne binen Amriev'in Bahçeköy'de indiği ve yaya olarak yürümeye başlayıp gözden kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, olayı tüm yönleriyle araştırıyor