Beyoğlu'nda 67 yaşındaki yaşlı adamı gasbettiler! Biri 17 yaşında iki şüpheli yakalandı

Ardından da adamdan cep telefonuyla parasını istedi. M.Y. gaspçılara direnmeye çalışırken önünü kesen 2 şüpheli, adamın boğazını sıkarak cep telefonu ve banka kartlarını çaldı.

Taksim'de 67 yaşındaki adamın boğazını sıkıp gasbettiler (DHA)

Olayın ardından mağdurun şikayeti üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alan ekipler, 2 şüphelinin M.C.A.(24) ve A.H.(17) olduğunu tespit etti.