PODCAST CANLI YAYIN

Beyoğlu'nda 67 yaşındaki yaşlı adamı gasbettiler! Biri 17 yaşında iki şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda 67 yaşındaki bir adam yürüyen merdivenlerde iki kişi tarafından gasbedildi. Yaşlarının 17 ve 25 olduğu öğrenilen iki şüpheli yaşlı adamın cep telefonu ve banka kartını çaldı. Polis ekipleri gaspçıları yakalarken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi:
Beyoğlu'nda 67 yaşındaki yaşlı adamı gasbettiler! Biri 17 yaşında iki şüpheli yakalandı

Olay, 27 Temmuz saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alt geçitten metroya yürüyen 67 yaşındaki M.Y.'nin yanına 2 şüpheli geldi.

Taksim'de 67 yaşındaki adamın boğazını sıkıp gasbettiler (DHA)Taksim'de 67 yaşındaki adamın boğazını sıkıp gasbettiler (DHA)

Ardından da adamdan cep telefonuyla parasını istedi. M.Y. gaspçılara direnmeye çalışırken önünü kesen 2 şüpheli, adamın boğazını sıkarak cep telefonu ve banka kartlarını çaldı.

Taksim'de 67 yaşındaki adamın boğazını sıkıp gasbettiler (DHA)Taksim'de 67 yaşındaki adamın boğazını sıkıp gasbettiler (DHA)

Olayın ardından mağdurun şikayeti üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alan ekipler, 2 şüphelinin M.C.A.(24) ve A.H.(17) olduğunu tespit etti.

Taksim'de 67 yaşındaki adamın boğazını sıkıp gasbettiler (DHA)Taksim'de 67 yaşındaki adamın boğazını sıkıp gasbettiler (DHA)

Şüpheliler aynı alt geçitte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 'Gasp' suçundan adliyeye sevk edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...