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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Terör prangası sökülüp atılacak

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe’de toplandı. Zirvede orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve Suriye’deki son gelişmeler masaya yatırıldı

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Terör prangası sökülüp atılacak

Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; Terörsüz Türkiye süreci oldu. Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alındı.

MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Meclis'te partilerle yaptığı görüşmelerin detaylarını anlattı. Örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarından doğabilecek güvenlik riskleri de görüşüldü. MGK'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar da masaya yatırılırken, müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik çerçevesinde tartışıldı. Zirve sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir" denildi.

İSRAİL DURDURULMALI
Yayınlanan MGK bildirisinde "Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur" ifadesi kullandı.

Başkan Tayyip Erdoğan'a, yangınlar konusunda da detaylı bilgi verildi.

Başkan Erdoğan ve Hamdi Ulukaya (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve Hamdi Ulukaya (Takvim.com.tr)

Başkan Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı Beştepe'de kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. İkilinin görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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