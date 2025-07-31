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Başkan Erdoğan imzaladı | Karar Resmi Gazete'de! Prof. Dr. Özvar, yeniden YÖK Başkanlığına atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

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Başkan Erdoğan imzaladı | Karar Resmi Gazete'de! Prof. Dr. Özvar, yeniden YÖK Başkanlığına atandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı | Karar Resmi Gazete'de! YÖK'te görev değişimi (AA)Başkan Erdoğan imzaladı | Karar Resmi Gazete'de! YÖK'te görev değişimi (AA)

Atamaya ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

YÖK'TE GÖREV DEĞİŞİMİ
Kararla, YÖK Başkanlığına ve YÖK Üyeliğine, Prof. Dr. Erol Özvar yeniden atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı | Karar Resmi Gazete'de! YÖK'te görev değişimi (AA)Başkan Erdoğan imzaladı | Karar Resmi Gazete'de! YÖK'te görev değişimi (AA)

EROL ÖZVAR KİMDİR?
İktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. 1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu'ya ve özel olarak Osmanlı Devleti'ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele alır. Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası'na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü. Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı.

Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık bulundu. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesidir. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya).

İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çoçuk babasıdır. 30 Temmuz 2021 tarihli ve 374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı olarak seçilmiştir.

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