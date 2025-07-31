Arabalı vapur kapatılıyor!

İstanbul'da çöp dağları, su problemleri yaşanırken İBB'nin aldığı skandal kararlara bir yenisi daha eklendi. İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur bugün kapatılıyor. Karar, iki yaka arasında günlük ulaşım sağlayan binlerce vatandaşı isyan ettirdi. Beykoz ve Sarıyer Muhtarlar Dernekleri, bugün saat 18.00'de ortak basın açıklaması yapacak. Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de İBB'nin aldığı karara sert tepki gösterdi. Cezaevinden bir mektup yazan Köseler, "Hattın kapanacak olması zaten ulaşım sorunu giderilememiş bir ilçede büyük mağduriyetler yaratır. 'Zarar ediyor' mantığıyla kaldırılması ise 'halkçı belediyecilik' kavramına uymayan bir karar olduğunu belirtmek isterim." dedi.