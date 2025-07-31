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Annesi gözleri oldu! YKS sözel puan türünde ilk 10 bin öğrenci arasına girdi

Doğuştan görme engelli olan Nazalin, ilkokul mezunu annesinin okuduğu kitaplarla YKS’ye hazırlandı. Sözel puan türünde ilk 10 bin öğrenci arasına girmeyi başardı. Alkışları topladı. Hedefi psikoloji okumak...

Giriş Tarihi:
Annesi gözleri oldu! YKS sözel puan türünde ilk 10 bin öğrenci arasına girdi

Mersin Silifke'de yaşayan Nazalin Selvi, çiftçi bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Görme engelliydi. Ama ne o ne de ailesi hiç pes etmedi. İlköğretimini Adana Oğuzkağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda bitirdi. Ardından Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam etti. Hem ailesinin hem de öğretmenlerinin desteğiyle başarının hakkını verdi. Okuldan birincilikle mezun olup herkese engellerin nasıl aşıldığını gösterdi. YKS'ye hazırlanan genç kıza, annesi de evde okuduğu kitaplarla yeni bilgiler öğretti. Sözel puan türünde ilk 10 bin öğrencinin arasına girdi. Bu başarı hem kendisi hem de ailesi için tarif edilemez biri mutluluk oluşturup herkesi imrendirdi.

'ASLA PES ETMEYİN'
Hedefinin Ankara'da psikoloji okumak olduğunu ifade eden Nazalin Selvi, şunları söyledi: Lisede hem öğretmenlerim hem arkadaşlarım bana çok destek oldu. Eve geldiğimde de annemle çalıştım. Kitaplardan soruları okuma konusunda annem yardımcı oluyordu. Ses kayıtlarını dinliyordum. Bu şekilde sınava hazırlandım. Engelli öğrencilere de seslenen Selvi, "Sizin için hiçbir engel, sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Siz istediğiniz zaman, gerçekten kalpten bunu hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın" dedi. Anne Emine Selvi ise ev işlerinden arta kalan zamanda kızının derslerine birlikte çalıştıklarını belirtti. Kızına her şeyi okuyarak öğrettiğini söyleyen anne Emine Selvi, şöyle devam etti: Kızım doğuştan yüzde yüz görme engelli. İlkokul hayatını Adana'da, lise eğitimini ise Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam ettirdi. Bu süreçlerde okurken, yazarken sürekli yanındaydım. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim. Allah'ın izni ile yakında üniversiteye gidecek. Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız.

Nazalin, annesi Emine'nin okuduğu YKS kitapları ile sınava hazırlandı. Zaman zaman arkadaşları da eve gelip onu çalıştırdı.

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