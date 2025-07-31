16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması

Sosyal medya, gençleri ve çocukları adeta esir aldı. Avustralya hükümeti ise bu konuda önemli bir adım attı. İletişim Bakanı Anika Wells, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimine yönelik kısıtlama getirileceğini açıkladı. Wells, yasa kapsamında yasağa Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in yanı sıra YouTube'un dahil edileceğini vurguladı. "Avustralyalı çocukların refahı için gerçek bir mücadele söz konusu olduğunda hiçbir şey bizi yıldıramaz" dedi.

Küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak