Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman çalışmaya başlayacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı

Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman başlayacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı (AA)

Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kadar büyük bir insanlık suçuna duyarsız kalmak… Maalesef biz burada konuşurken Gazze'de insanlar ölüyor. Ben konuşurken utanıyorum. Bu uluslararası platformlarda bile Gazze'nin hakkını, hukukunu savunmaktan hicap duyuyorum. Buna karşı insanlık camiası olarak bir şey yapmamız lazım. Yoksa bu suçun altında hep beraber kalacağız. Batılıların sessizliğini anlamaya çalışırken, geçenlerde Batılı bir diplomat Türkiye'de bize şunu söyledi: 'Biz şunu gördük, Avrupa'daki bazı ülkeler Hitler'in Yahudilere karşı yapmış olduğu soykırım karşısında duydukları o utancı, babalarının, dedelerinin ortaya koyduğu utancı unutamadıkları için böyle bir sessizlik içerisindeler. Şimdi de İsrailliler birkaç nesil sonra büyük bir utancın paydaşı olacaklar.' Bunu biraz daha genişletmek lazım. Buna sessiz kalan, destek olan, başından itibaren 'ama, fakat' diyerek Filistin'de gerçekleşen bu insanlık suçuna yardımcı olan herkes tarih önünde sorumludur."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE İLİŞKİN KOMİSYON

"Terörsüz Türkiye komisyonuna ilişkin partilere yazı gönderdiniz. Üye vermeleri noktasında bir çağrınız oldu. Daha önce de bu konuda önemli çağrılarınız vardı. Bu konunun siyaset üstü olduğunu çok vurgulamıştınız. Şimdi komisyon nasıl bir çalışma takvimiyle ilerleyecek ve ne zaman kurulacak." sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, sürecin başından itibaren mümkün olduğu kadar az konuşarak, dikkatlice, hassas bir süreci yürütmeye çalıştığını kaydetti.

Yürütülen sürecin Türkiye için tarihi fırsat olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıllık cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terörle geçmiştir. On binlerce insanımızı kaybettik. 2 trilyon doların üstünde maddi kaybımız var terör dolayısıyla. Türkiye'nin ayaklarına büyük pranga olarak bunlar vuruldu. Şimdi bundan kurtulmak için tarihi fırsat ortaya çıktı. İmralı çağrıda bulundu, örgüt dedi ki, 'Evet ben kendimi feshediyorum.' Şimdi bundan sonra bizim başından itibaren söylediğimiz, silahların bırakılmaya başlanmasıyla birlikte o zaman sürecin takibiyle ilgili sorumluluk siyasi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçer. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bir taraftan bırakılmaya devam ediyor. Şimdi bundan sonra parlamentoda çok hassas bir sürecin yürütülmesi lazım."

"KOMİSYON, ÇOK SAYIDA İNSANI DİNLEYECEK"

Komisyonun örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler hazırlayacağını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ayrıca çok önemli meselelerden birisi de kamuoyunun bu konudaki hassasiyetlerini, kırılganlıklarını göz önünde bulundurarak sürecin çok açık, şeffaf ve hep birlikte yürütülmesidir. Bunun için diyoruz ki burada da altın oran; Kürt'ün onuru, Türk'ün gururudur. Bunu ısrarla vurgulayarak söylüyorum.

Bunu sağlayacağız. Komisyon, çok sayıda insanı dinleyecek. Sadece parlamenterler değil, sivil toplum kuruluşlarını, hukuk camiasını, bu konuyla ilgili fikri olan, çalışmaları olanları dinleyecek. Herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili birtakım projeleri olan toplum kesimlerine de bunun açık olduğunu ifade etmek isterim. Ama sonuçta bu, politik tartışmanın yapılacağı bir zemin değildir. Burası A partisinin, B partisinin siyasi mücadele alanı değildir.

Burası topyekun bütün Türkiye'nin, 86 milyon milletimizin hep birlikte cumhuriyet tarihimizin en önemli sorununu tamamıyla ortadan kaldırmak için ortaya koyacağı, fedakarca bir çalışmanın gerçekleştirileceği bir süreçtir. Bunun için bu komisyonun, partiler üstü bir komisyon olduğunu, milletimizin tamamını ilgilendiren bir mesele olduğunu görüyorum. Bütün siyasi partilerin defaatle görüşlerini en ince ayrıntısına kadar dinledim. Sonuç itibarıyla burada bir çalışmayı yürüteceğiz."

Kurtulmuş, komisyonun yasaları hazırlayacağını ve TBMM'ye sunacağını, TBMM Genel Kurulu da bunu yasalaştırırsa önemli adım atmış olacağını vurguladı.

Komisyonda başka konuların da gündeme geleceğini söyleyen Kurtulmuş, komisyonun odağında, terör örgütünün kendisini feshetmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni sürecin nasıl çözümleneceği, hangi tedbirlerin alınacağına ilişkin çalışmaların olacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Ağustosun ilk haftalarında çalışmalara başlayacak mısınız?" sorusuna karşılık ise şu cevabı verdi:

"Ağustosun ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Ondan sonra zaten kararımızı vereceğiz. Yani komisyon bir araya geldiği zaman rutin kararlarımızı vereceğiz. Ama nitelikli kararlar için de önemli stratejik kararlar için de nitelikli çoğunluk, yani beşte üç çoğunluğu arayacağız ki, bu hep beraber bütün katılan partilerin birlikte karar aldığı bir süreç olarak ilerlesin."

"Partilerden gelen tavırdan memnun musunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Şimdiye kadar sürekli ikili görüşmelerimiz oldu, grup başkanvekilleriyle toplantılarımız oldu, parti başkanlarını ziyaret ettim. Bu sürece destek veren bütün parti başkanlarına, yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Komisyonun çalışmasında da dediğim gibi bunu partiler arası mücadele, münakaşa alanı olmanın dışına çıkarmamız ve milletin beklentilerini karşılamamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.