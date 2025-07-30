Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman çalışmaya başlayacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Konferansta, Filistin başta olmak üzere uluslararası sistemle ilgili önemli mesajlar verdiğinin ifade edilmesinin ardından değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı andan itibaren bütün platformlarda Filistin halkının sesi olmayı, Filistin'in haklı davasını her atmosferde desteklemeyi bir vazife olarak telakki ettiklerini, bunu milli sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.
Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda da çok net, çok açık şekilde Filistin'deki soykırımı kınadıklarını ve bunun bir an evvel durdurulması için uluslararası camianın harekete geçmesini, iki devletli çözümden başka yol olmadığını ifade ettiklerini aktardı.
"Üzülerek söylemek isterim ki bütün bu uluslararası platformlarda, zaman içerisinde daha kuvvetli bir Filistin desteği görülmekle birlikte uluslararası camianın duyarsızlığı halen devam ediyor." diyen Kurtulmuş, bu durumu konferans vesilesiyle bir kez daha gördüklerini kaydetti.
Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Bazı ülkeler cılız da olsa bazı destekler verdi ama bunlar da son derece kısıtlı kaldı. Biz, Filistin'in haklı davasına destek olmaya devam edeceğiz. Özellikle Batı dünyasında halkların kendi hükümetlerinin tavrına, tarzına rağmen Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olması, onların da birtakım tavırlarını değiştirmeye zorlayacaktır. Bunu çok açık şekilde görüyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinin son zamanlarda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını ifade eden sözleri, bu anlamda pozitif adımdır ama maalesef hala bu kadar uluslararası camianın kuruluşlarına rağmen Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların toplantılar yapıyor olmasına rağmen Filistin halkının yanında çok güçlü destek hala görünmüyor. Bunu da üzüntüyle ifade etmek isterim."
"DÜNYA PARLAMENTOLARININ LİDERLERİ, İSTANBUL'DAN DÜNYAYA SESLENME FIRSATI BULACAK"
Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'nun gelecek yıl Türkiye'de yapılacağının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, en son 1996'da bu Genel Kurul'un Türkiye'de yapıldığını, 2026'daki Genel Kurul'a Türkiye'nin talip olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"İnşallah İstanbul'da önümüzdeki yıl nisan ayında Parlamentolar Arası Birlik'in Genel Kurulu'nu yapacağız. Bu da şu demektir: Dünyanın bütün parlamentolarının temsilcileri, başkan, başkan vekilleri olmak üzere gelecek. Bir önceki Genel Kurul, Özbekistan Taşkent'teydi. Orada da 2-2 bin 500 kişi katıldı. Fevkalade önemli uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacağız. Dünya parlamentolarından, farklı siyasi kanatlardan görüşlere sahip olan insanlar Türkiye'ye gelecek. 2-3 günlük süre içerisinde çok çeşitli meseleler konuşulacak ve dünya parlamentolarının liderleri de İstanbul'dan dünyaya seslenme fırsatı bulacak."
"FİLİSTİN'DE GERÇEKLEŞEN BU İNSANLIK SUÇUNA YARDIMCI OLAN HERKES TARİH ÖNÜNDE SORUMLUDUR"
Gazze'de çok büyük kıtlığın yaşandığının ve bugün açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e çıktığının hatırlatılmasının ardından "Bazı ülkeler Gazze'ye havadan yardım indirmeyi planlıyor. Bu konuda Gazze'ye yardım ulaştırılmasıyla ilgili uluslararası topluma çağrınız nedir?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Yazıklar olsun. Bu kadar açık bir insanlık suçuna ortak olmaktır. İsrail'i durdurmamak, İsrail'in ortaya koymuş olduğu, bu açlığı da artık bir silah olarak kullanma siyasetine karşı uluslararası camianın hiçbir şey yapamamış olması, hepimiz için utanç vesilesidir." dedi.
"Gazze'ye çok acil yardımlar yapılmalıdır. Artık bu utancın altında Amerika da kalır, Avrupa ülkeleri de kalır, İsrail'e şimdiye kadar destek veren ülkeler de kalır." diyen Kurtulmuş, meselenin artık İsrail-Netanyahu meselesi olmaktan çıktığını, meselenin insan olup olmama arasında bir ayrıma geldiğini belirtti.