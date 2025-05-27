SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

2025 kurban bayramı alacaklara fahiş fiyat uyarısı! Bakan Yumaklı: Tedbirlerimizi aldık

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşları fahiş fiyat konusunda uyaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Kurban Bayramı öncesi fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 17:10
2025 kurban bayramı alacaklara fahiş fiyat uyarısı! Bakan Yumaklı: Tedbirlerimizi aldık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Türkiye'de tarım sektörünün stratejik üretim alanlarından birinin de hayvancılık olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu nedenle hayvancılık politikalarımızı proaktif bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Geçen yıl yeni hayvancılık yol haritamızı açıklamıştık. Yol haritamızda belirlediğimiz hedeflere de tek tek ulaşmaya başladık. Yeni hayvancılık yol haritamız sayesinde hayvancılıkta büyüme ivmesini yakaladık." diye konuştu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Yumaklı, ülkenin küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da yeniden birinciliğe yükseldiğine dikkati çekerek, bu başarıda üreticilerin ve kooperatiflerin payının büyük olduğunu söyledi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Yol haritasında yer alan hayvansal üretim planlamasına 1 Ocak 2024'ten itibaren geçtiklerini anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettik. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi gibi desteklerle anaç varlığımızı artırıyoruz. Diğer yandan, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı'mızı kararlılıkla uyguluyor, koruyucu aşılama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ayrıca, Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve son olarak Kayseri'de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarımızı faaliyete geçirdik. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerimizi artırdık."

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"BAKANLIK OLARAK TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

"Tarım Cebimde" uygulaması sayesinde kurbanlıkların küpe numarası girilerek yaş, ırk ve aşı bilgilerine ulaşılabildiğini hatırlatan Yumaklı, "Halkımızın kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilmesi için Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Bu sene ayrıca kurbanlık hayvan varlığımızın yeterli düzeyde olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü, Kurban Bayramı öncesi fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

4. Tarım Orman Şurası'nda ele alınan en önemli konulardan birinin de hayvancılık olduğuna dikkati çeken Yumaklı, Şura kararları kapsamında küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyesine çıkarmak için yeni destek ve programları uygulamaya alacaklarını anlattı.

Yumaklı, bu sayede sektörün risklere karşı daha dayanıklı hale geleceğini sözlerine ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim
DEM Parti, MHP heyetiyle bir araya geldi! Bahçeli kapıda karşıladı | Neler konuşuldu? Bahçeli bayram sonrasını işaret etti | AK Parti ile görüşme ne zaman?
Türk Telekom
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten takvim.com.tr’ye özel açıklama! Nevşin Mengü’ye sert sözler: Gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık
Trump ile Netanyahu arasında telefon krizi! Bibi’nin ofisi anlaştılar dedi İsrail basını gerginliği işaret etti
Anne sütü ticareti artık yasak! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Her bir ihlal için 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası kesilecek
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yine grev sesleri: 23 bin işçi iş bırakacak!
Sayıştay’ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan’dan yolsuzluklara sert tepki: Milletin hakkını yedirmeyiz
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Transfer bitti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaret: Her şeyin bir vakti var o vakit hızla yaklaşmaktadır
Denizli’deki apartlarda gizli kamera skandalı! Tutuklanan apart sahibinden mide bulandıran ifade: Fantezi için yaptım
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan 10 Mart mutabakatı ve Akkuyu mesajı! Lavrov’dan Filistin’de Türkiye ile hemfikiriz sözleri
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
Netanyahu’dan skandal hamle: Mescid-i Aksa’nın altındaki tünelden video paylaştı! İsrail Kudüs’te ne yapıyor?
6 ok, binbir entrika! CHP’de İmamoğlu sorgulaması başladı: Özgür Özel’in adaylık planı... Mansur Yavaş’ın 100 bin imza hazırlığı
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı
Usta sanatçıya veda! İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor!
Laçın Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Açılışı Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şerif yapacak
Türk demokrasi tarihinin utanç vesikası: 27 Mayıs darbesi