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Atatürk Havalimanı'nın son hali: Yeşile büründü!

Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediliyor. Ağaç ve peyzaj düzenlemeleriyle yeşile bürünen alan havadan görüntülendi. Millet bahçesinin tüm kısımları tamamlandığında 2 milyon metrekarelik alana sahip olacak.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 12:35
Atatürk Havalimanı’nın son hali: Yeşile büründü!

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Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı sürerken, havadan çekilen görüntülerle yeşile büründüğü görüldü.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, tamamlandığında kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenmesi bekleniyor.

Atatürk Havalimanı'nın son haliAtatürk Havalimanı'nın son hali

145 BİN 300 AĞAÇ YER ALACAK

Pistlerin üzerinde onlarca tenis, basketbol oyun sahaları bulunuyor. Aralarında 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak.

Atatürk Havalimanı millet bahçesiyle yeşile bürünüyor

DÜNYANIN 5. EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI OLACAK

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak olan millet bahçesi, tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana sahip olacak. 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak.

Atatürk Havalimanı'nın son haliAtatürk Havalimanı'nın son hali

AFET TOPLANMA ALANI OLACAK

2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak. Ayrıca, millet bahçesinde oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kaykay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak. Bahçe, 40 bin çadır kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.

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