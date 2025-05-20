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TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), kurumun ismi ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık maksatlı reklamlara ilişkin vatandaşları uyardı. Açıklamada, TUSAŞ'ın kurumsal sosyal medya hesap adlarına da yer verildi.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:47 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:47
TUSAŞ’tan dolandırıcılık uyarısı!

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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), kurumun ismi ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık maksatlı reklamlara ilişkin vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

''DOLANDIRICILIK MAKSATLI REKLAMLAR YAYINLANMAKTADIR''

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık uyarısı; bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak 'Yatırım fırsatı', 'Hisse satışı', 'Halka arz' gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, milli duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." denildi.

Açıklamada, TUSAŞ'ın kurumsal sosyal medya hesap adlarına da yer verildi.

TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı (X ekran görüntüsü)TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı (X ekran görüntüsü)

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