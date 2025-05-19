MHP lideri Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: TBMM’de komisyon kurulmalı

MHP lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye ile ilgili açıklama yaptı:

Mezkur hedefin uzun süreli kalıcı başarıya ulaşması 'Terörsüz Türkiye' stratejisinin geniş bir toplumsal uzlaşmayla milli gayeler doğrultusunda inşasını gerektirmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nde bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.