İstanbul’da çocuk parkında silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

İstanbul'un ilçesi Gaziosmanpaşa'da bulunan bir parkta dün saat 16.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli 2 kişi parkta oturan 5 kişinin yanına gelerek yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı. Silahlardan çıkan kurşunlar Fatih Kırmızıdemir'e (21) ve yanında bulunan Utku K.(16), Yüksel E.(22) ve o sırada parkta oyun oynayan Mustafa Ş.'ye (6) isabet etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih Kırmızıdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı (DHA)

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Silahlı saldırı sırasında parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun koluna kurşun isabet ettiği öğrenilirken diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Parkta incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı (DHA)

''GELİP SIKTILAR''

Silahlı saldırıya uğrayan kişilerin arkadaşı Kerim Kurani, "Maskeli 2 kişi geldi. Parkta arkadaşlar oturuyordu. Gelip sıktılar arkadaşlarımıza. 3 kişi yaralandı. 1 kişi de buraya doğru koşarken sıktılar, karnına geldi, karnından vuruldu. Araca binip kaçtılar. Parkta oynayan 1 çocuk da omzundan vurulmuş galiba" diye konuştu.