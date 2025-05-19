İngiliz gazetesinden Başkan Erdoğan’a övgü: Liderliği Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştirdi

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin uluslararası medyada yankıları sürüyor. İngiltere'nin The Telegraph gazetesinde yer alan analizde Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu güç dengesine yer verildi.

Erdoğan'ın liderliğinde hem askeri hem diplomatik gücüyle öne çıkan Türkiye'nin dünyanın merkezine yerleştiğine vurgu yapıldı. Öte yandan analizde Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez hale geldiğine dikkat çekildi. Yazıda Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde küresel sahnede yükselen bir aktöre dönüştüğü vurgusu yapılıyor. The Telegraph'taki kapsamlı analizde Türkiye'nin Avrupa ve Rusya arasındaki stratejik dengeyi kuran kilit ülke olduğu da vurgulandı.



ERDOĞAN BOŞLUĞU DOLDURDU

Adrian Blomfield tarafından kaleme alınan köşe yazısı ve analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya mesafeli tutumu ve Ukrayna'ya desteğini azaltması, Avrupa'yı yeni güvenlik ortakları arayışına ittiği; Erdoğan'ın bu boşluğu hızla doldurduğu ifade edildi. Blomfield, Türkiye'nin Karadeniz, Boğazlar üzerindeki kontrolü ve NATO'nun en büyük 2. ordusuyla Avrupa güvenliğinin vazgeçilmezi olduğu kaydedildi.



'TÜRKİYE BELİRLEYİCİ BİR GÜÇ'

Analize göre Türkiye'nin savunma sanayii ve diplomatik becerileri de dikkat çekiyor.



Telegraph yazarı Blomfield, yazısında Türkiye'nin bugün sadece coğrafi değil, diplomatik ve askeri gücüyle yeniden dünyanın merkezine yerleştiğini ve bu dönüşümün arkasında da Erdoğan'ın kararlı liderliğinin olduğunu vurguladı.