Üsküdar’da kazaya neden olan İETT şoförüne ceza!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Rasathane Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki bir İETT otobüsünden yola yağ sızması sonucu araçlar kontrolden çıkarak kaydı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Üsküdar'da yağ akıtarak kazaya sebep olan İETT şoförüne ceza kesildi (İHA)

KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı. Toplu taşıma otobüsünün seyir halinde iken kompresör arızası meydana gelmesi sebebiyle sol arka teker kısmından yol platformu üzerine yağ boşalttığı tespit edildi. Yağ dökülmesi sonrasında kayganlaşan yolun 3 farklı maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiği belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen otobüs şoförü M.İ. isimli şahıs Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yakalandı.

Üsküdar'da yağ akıtarak kazaya sebep olan İETT şoförüne ceza kesildi (İHA)

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Çalışma Ruhsatının Süresinin Bitmesi' maddesince 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç vinç vasıtasıyla çektirilerek trafikten men edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında, 'Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.