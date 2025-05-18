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Şaka yaparken ormanı yaktı: 10 yıl hapsi isteniyor!

Kahramanmaraş’ta, arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpil ile 92 hektar ormanının yanmasına neden olan M.S. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yanan ormanla ilgili hazırlanan raporda kamunun zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 13:05
Şaka yaparken ormanı yaktı: 10 yıl hapsi isteniyor!

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Kahramanmraş'ın Onikişubat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da orman yangını çıktı. Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla, 18 saat süren çalışması sonunda söndürüldü. Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 92 hektar kızılçam ormanı yandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan inceleme sonunda piknik yapmak için Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelen M.S., O.K., M.E.B. ve A.B.'nin birbiriyle şakalaştıkları, bu sırada M.S.'nin attığı torpilin patlaması sonucu tutuşan kuru otların yangına neden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş'ta orman yangınına sebep olan şahıs hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor (DHA)Kahramanmaraş'ta orman yangınına sebep olan şahıs hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor (DHA)

KAMU ZARARI 43 MİLYON 752 BİN LİRA

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Raporda, yanan alanın söndürülmesi ve ağaçlandırılması için kamunun zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilip, bu zararın yangına neden olan kişiden tahsil edilmesi talep edildi.

Kahramanmaraş'ta orman yangınına sebep olan şahıs hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor (DHA)Kahramanmaraş'ta orman yangınına sebep olan şahıs hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor (DHA)

3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen M.S. hakkında başlatılan soruşturma da tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında 'Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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