Türkiye Kültür Yolu Festivali Manisa’da başladı! Bakan Ersoy açıkladı: Ünlü sanatçılar sahne alacak

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Osmanlı şehzadelerinin izlerini günümüze ulaştıran kadim şehir Manisa, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivaller zincirinin 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başladığını hatırlatarak "O gün verdiğimiz bir söz vardı. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu'nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik." ifadelerini kullandı. Verilen sözün üzerinden beş yıl geçtiğini belirten Bakan Ersoy, "Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir." dedi.

Manisa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başladı. (Takvim.com.tr) Festivalin elitist anlayıştan uzak, toplumun her kesimine hitap eden, kültür ve sanatı halkla buluşturan bir marka değere dönüştüğünü vurguladı. 9 GÜNDE 520 ETKİNLİK, 33 NOKTADA KÜLTÜR BULUŞMALARI

Festivalin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, Manisa'nın da bu yıl festival şehirleri arasına katıldığını söyledi. Ersoy, "Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız." diyerek programın kapsamını paylaştı. Festivalde konserlerden tiyatroya, sergilerden atölyelere, geleneksel ve dijital sanatın her alanına uzanan çok yönlü bir içerik planlandığını belirten Bakan Ersoy, "Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız." dedi.