New York’un Türk kahramanı: Şehre adım atmaz hayat kurtardı!

Doç. Dr. Erol Gürsoy, İstanbul'dan New York'a uzanan yolculuğunun ardından, elinde valizleriyle kalacağı oteli ararken caddede birinin yere düştüğünü fark etti. Hastanın durumunu kontrol eden Gürsoy, nabız alamadığını ve kişinin nefes almadığını görünce kalp krizi geçirdiğine karar verdi. Ambulans gelene kadar tek başına kalp masajı yapan Gürsoy, hastanın yaşama tutunmasını sağladı.



Doç. Dr. Gürsoy'un kalp masajıyla hayata döndürdüğü kişi, Wall Street'in finansal duayenlerinden biri olan Lee Shulman'dı. Bu olayla şehre adeta bir ''kahraman'' gibi giren Gürsoy, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hasta hemen önümde yere düşünce, ilk yardımın en temel kuralı olarak hastayı yana çevirdim ve hava yolunu açtım. Nefes almadığını ve nabzı olmadığını fark edince de hemen kalp masajına başladım. Dakikalarca yalnız başıma kalp masajı yaptım. Ambulans gelmeden saniyeler önce de hastanın kalp ritmi geri döndü, nefes almaya başladı ve bilinci açıldı."



Olayın ertesi günü hastanede oryantasyona katılan Gürsoy, yatan hastalardan birinin dosyasında "hastaya bir doktorun 5 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı yaptığı" notuyla karşılaştı. Bahsedilen doktorun kendisi olduğunu anlayan Gürsoy, olay açığa çıkınca hasta ve yakınları arasında duygusal anlar yaşadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN