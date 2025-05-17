Başkan Erdoğan’dan dünyaya mesaj: Barışın kaybedeni olmaz

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna barışı için kritik dönemece girildiğini söyledi. "Çözüme dönük çabaların her birine katkı sağlıyoruz" dedi.



Ukrayna'da silahların susması için önemli bir süreçteyiz. Akan kanın durması adına ilk kez bir fırsat penceresi aralandı. Türkiye bu süreçte üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.



İstanbul'da gelinen aşamada barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulması amacıyla tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu:

Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf bize göstermekte ki, savunma ve güvenlik gibi hayati konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz. Ekonomik güvenliği de istişare etmemiz gerekiyor. Son yıllardaki yatırımlarımızla, doğal gaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji merkezi hedefine yaklaşıyoruz. Türkiye Avrupa'da önemli bir aktördür.



Ukrayna'da silahların susması ve barış zemini için kritik dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Akan kanı durdurmak için fırsat penceresi açıldı.



İstanbul'da dışişleri bakanımız riyasetinde görüşmeler devam ediyor. Bunun heba edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Gelinen aşamada barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulması için tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz.



Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş bir felaket yaşanıyor. Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Netanyahu'nun saldırgan tutumu, tüm bölgemizi, farklı inançtan insanları tehlikeye atıyor.



Avrupa'nın gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Gazze'de insanların açlığa mahkum olmasında Avrupa'nın kayıtsız kalması insani yönle bağdaşmaz.



Suriye'de 14 yıldır süren çatışmaların sona ermesi ile yeni ve umut dolu sayfa açıldı. Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıklaması kıymetli bir adım.



Trump bölgesel istikrara verdiği önemi göstermiştir. Diğer ülkelere örnek olmasını diliyoruz. Diğer yaptırımların aynı şekilde ivedilikle kaldırılmasını bekliyoruz.



TERÖRSÜZ TÜRKIYE MENZİLİNE VARACAĞIZ

Başkan Erdoğan, İstanbul'da GENÇ- FEST Programı'nda konuştu: Terörsüz Türkiye menziline varacağız. Terörden beslenenler, 'terör bitecek' diye korkanlar var. Kimse kusura bakmasın terör musibetinden kurtulacağız. Kazanan Türkiye olacak. 86 milyon olacak. Birlik ve beraberliğimiz olacak.



YAPAY ZEKA SÜRPRİZİ

Arnavutluk'ta gerçekleşen zirveye katılan liderler, yapay zeka ile hazırlanmış bebeklik videosu ile karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerin bebeklik halleri, zirveye katılan liderlere "hoş geldiniz" dedi. Liderler bu sürprizden büyük keyif aldı.



TİRAN'DA ERDOĞAN RÜZGARI

Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen zirvede siyasi liderlerin ilgi odağı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yanına gelip uzun uzun konuştu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Başkan Erdoğan ile sohbet etme yarışına girdi. Hatta bir elini omzuna koyarak "Yakın dostuz" mesajı verdi. Başkan Erdoğan, Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz ile de bir araya geldi. İkilinin samimi diyaloğu dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN