Yıllardır beklediği nakil gerçekleşti!

Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşındaki bir erkeğin ailesi, organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağışçıdan alınan kornea, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen Nasip Dilmeç'e (83) başarılı bir şekilde nakledildi.



Dilmeç, "Hocalarımdan Allah razı olsun. Siz olmasaydınız benim gözüm kapanırdı, gözümü siz açtınız. 10 yıldır kornea bekliyordum. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak. Elinize kolunuza sağlık" dedi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı ise "Dilerim bu operasyon, hastamızın ömür boyu görmesine vesile olur. Bir göz hekimi olarak böyle bir ameliyatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

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