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Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir ligde!

Başkan Erdoğan, Ankara’dan tüm dünyaya mesaj gönderdi: Sayın Zelenski ile Rusya-Ukrayna savaşına son verme çabalarını konuştuk. Türkiye kutup başı olarak yeni dönemde hak ettiği konuma geliyor. Yeni bir ligde mücadele ediyor. Ayrıca Terörsüz Türkiye, en büyük eserimiz olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir ligde!

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ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi 100'e yakın ülkenin merkezinde Türkiye vardı. NATO üyelerinin Antalya'daki zirvesi, flaş koduyla yayınlandı. Herkes, Ukrayna-Rusya müzakereleri için Ankara ve İstanbul'a odaklandı.
Rusya lideri Putin, danışmanı Vladimir Medinskiy'yi İstanbul'a yolladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşüp, "İstanbul'da müzakerelere katılıyoruz" açıklamasını yaptı. Dünya, gözünü Türkiye'den alamadı.

GÜNDEMİ BELİRLEDİK
BM: Ukrayna savaşında tek çözüm adil barış. İstanbul bu konuda büyük umut veriyor.
NATO: Türkiye büyük bir rol oynuyor çünkü Ankara, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip.
ABD: Türkiye önemli toplantılara evsahipliği yapıyor. Biz de savaşın bitmesini istiyoruz.
ALMANYA: Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşının sonlanmasından umutluyuz.
FRANSA: Barış masası bize umut verdi. İstanbul'da acil ve koşulsuz ateşkes bekliyoruz.
İTALYA: Türkiye'ye oynadığı arabulucu rolünden dolayı minnettarız.
İSPANYA: İstanbul'da barış sağlanırsa herkes geleceğe çok daha umutla bakar.
HOLLANDA: Türkiye, barış için çok önemli bir merkez oldu.
İNGİLTERE: Barış için atılacak tüm adımların adresi Türkiye.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin önü aydınlanıyor, yıldızı daha çok parlıyor. Türkiye artık diplomaside, ekonomide, ticarette ve diğer alanlarda artık yeni bir ligde" dedi..

Başkan Tayyip Erdoğan, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" programında önemli açıklamalar yaptı:
Kardeşliğimize pusu kurmaya devam ediyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz.
Kürt'ü Türk'ten Türk'ü Kürt'ten, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır, zayıflar.
Kutuplaştıran, bölen parçalayan değil birleştiren olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz kardeşliği savunacağız.
Milletimizi, on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız.
Türkiye kutupbaşı olarak yeni dönemde hak ettiği konuma hızla geliyor. Türkiye'nin ufku açılıyor. yıldızı daha çok parlıyor.
Türkiye diplomaside, ekonomide, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda artık unutmayın, yeni bir ligde mücadele ediyor.

Dünya, dün İstanbul'da başlayan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine odaklandı. Uluslararası medya kuruluşları, Dolmabahçe'ye demir attı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ankara'da Başkan Erdoğan tarafından ağırlandı. Zelenski, Başkan Erdoğan ile yaptığı 2 saat 45 dakika süren görüşmenin "ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a barış müzakerelerine heyet yollamaya karar verdik" açıklamasını yaptı. "Rusya, savaşı bitirmek istemiyor. Görüşme teklifi Putin'den geldi ama Rusya, düşük profilli bir heyetle görüşmeye katılıyor. Yine de heyetimiz, ateşkes konusunda ilk adımın atılması için toplantılara katılacak" ifadelerini kullandı.

'TERÖR BİTMESİN' DİYE AĞLAYANLAR VAR
Başkan Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katıldı. "Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kudretli bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir" diyen Erdoğan, "Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir" ifadesini kullandı.

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