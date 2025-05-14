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Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırmışlardı! Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünün faaliyetini engellemeye çalışan grubun polise saldırması sonucu gözaltına alınan 97 kişiden 15'i adliyeye sevk edildi. Mahkeme, bu kişilerden 4'ünün tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:47 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:47
Boğaziçi Üniversitesi’nde polise saldırmışlardı! Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı

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Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. (Takvim.com.tr arşiv)Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. (Takvim.com.tr arşiv)

97 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Valiliği konu hakkında, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

4 TUTUKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protesto gösterilerinde polise saldırdığı öne sürülerek gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle 13. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 kişiden 4'ü tutuklandı. 4 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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