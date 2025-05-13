Papa 14. Leo Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor: İznik’i ziyaret edecek

Papa 14. Leo, İznik seyahati için hazırlandığını söyledi. (AA)

Vatikan'da Papa. 6 Paulus Salonu'nda gazetecileri kabul eden Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, "Barış her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, onları nasıl dinlediğimiz ve onlar hakkında nasıl konuştuğumuzla başlar. Bu anlamda, iletişim biçimimiz temel önemdedir. Kelimelerin ve görsellerin savaşına 'hayır' demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz." dedi.

Zor zamanlardan geçildiğini dile getiren Papa 14. Leo, "Hem yaşamak hem de anlatmak açısından hepimiz için birer mücadele, bu günler. Bu zorluklardan kaçmamalıyız. Aksine, görev ve hizmet alanlarımız ne olursa olsun, hepimizden vasatlığa düşmememiz isteniyor. Kilise, zamanın getirdiği meydan okumayı kabul etmelidir, aynı şekilde iletişim ve gazetecilik de zamanın ve tarihin dışında olamaz." diye konuştu.