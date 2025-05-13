HSK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesinin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi.