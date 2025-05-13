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HSK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesinin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 05:51 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 05:51
HSK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı!

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesinin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi.

HSK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı (AA)HSK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı (AA)

Ayrıca karar ile birlikte, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önüne alınarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

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