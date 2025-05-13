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10. Yargı Paketi maddeleri 2025: Mahkumlara af var mı? 10. Yargı Paketi çıktı mı?

10. Yargı Paketi için hazırlanan taslak çalışmada sona yaklaşıldı ve tüm dikkatler Meclis’te yapılacak görüşmelere çevrildi. 40 maddelik kapsamlı düzenlemenin yasalaşması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki 10. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af var mı? 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte 10. Yargı Paketi’ne dair merak edilen tüm ayrıntılar…

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 16:53
10. Yargı Paketi maddeleri 2025: Mahkumlara af var mı? 10. Yargı Paketi çıktı mı?

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10. Yargı Paketi için hazırlanan taslak çalışmada sona yaklaşıldı ve tüm dikkatler Meclis'te yapılacak görüşmelere çevrildi. 40 maddelik kapsamlı düzenlemenin yasalaşması durumunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşte 10. Yargı Paketi'ne dair merak edilen tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10. Yargı Paketi çıktı mı?

10. Yargı Paketi düzenlemesine ilişkin taslak çalışma tamamlandı. 40 maddeden oluşan çalışmada ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik kovuşturma ve infaz aşamalarında önemli hususlar değerlendirildi. Yeni Yargı Paketine ilişkin Meclis'te önümüzdeki günlerde görüşmeler başlayacak.

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Meclis'te görüşülecek düzenleme milletvekillerinin onayına sunulacak ve ardından TBMM Başkanlığı'na gidecek. Düzenlemeye onay çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Taslak çalışmanın en geç bu ay içinde Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

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Mahkumlara af var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada herhangi bir af söz konusu olmadığını aktarmıştı. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olduğunun altını çizen Bakan Tunç açıklamasında "Herhangi bir af söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

COVİD İZNİYLE İLGİLİ YENİ BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

Bakan Tunç açıklamasında covid izniyle ilgili 2023'de alınan kararı hatırlatarak " açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında ise " Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil." dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10. Yargı Paketi maddeleri neler?

  1. 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
  2. Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
  3. Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

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