Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na sert cevap: Mesnetsiz değerlendirmeyi reddediyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türkiye raporunda, ön yargılar yer aldı. Dışişleri Bakanlığı da, cevabı yapıştırdı.

"Rapor, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. AB ile ilişkilerimizin karşılıklı sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapması beklentimizdir"