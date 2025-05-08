Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını kazanan gelin açıklandı. Kıyasıya mücadele eden gelinler haftanın son gününde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
(Kaynak: Gelinim Mutfakta)
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Mayıs Perşmebe günü Gizem gelin çeyrek altının sahibi oldu.
(Kaynak: Gelinim Mutfakta)
8 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu
GİZEM: 16 puan
EZGİ: 13 puan
SAHRA: 15 puan
ASENA: -2 puan
Asena'nın kayınvalidesi Vasfiye Hanım, kural ihlali nedeniyle -4 ceza puanı aldı. Asena'nın da -2 puan ceza almasıyla birlikte, toplamda -6 puan ceza yazıldı.