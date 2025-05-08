Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını kazanan gelin açıklandı. Kıyasıya mücadele eden gelinler haftanın son gününde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!