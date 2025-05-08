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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Mayıs Perşembe günü hangi gelinin birinci olduğu ve çeyrek altını kimin kazandığı belli oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da günün puan durumu açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? İşte birinci olan gelin!

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:48
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

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Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını kazanan gelin açıklandı. Kıyasıya mücadele eden gelinler haftanın son gününde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Mayıs Perşmebe günü Gizem gelin çeyrek altının sahibi oldu.

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

8 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

GİZEM: 16 puan
EZGİ: 13 puan
SAHRA: 15 puan
ASENA: -2 puan

Asena'nın kayınvalidesi Vasfiye Hanım, kural ihlali nedeniyle -4 ceza puanı aldı. Asena'nın da -2 puan ceza almasıyla birlikte, toplamda -6 puan ceza yazıldı.

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

7 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

EZGİ: 25 puan
GİZEM: 14 puan
SAHRA: 16 puan
ASENA: 6 puan

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