Beşiktaş’ta hareketli saatler! Aynı gece 2 silahlı saldırı meydana geldi

İddiaya göre, eğlence mekanında tartışan taraflar mekandan çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti. Bu sırada taraflardan biri silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, sokakta 5 adet boş kovan tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta aynı caddede iki silahlı saldırı meydana geldi. (DHA)

AYNI CADDEDE İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI

Beşiktaş'ta saatler önce de bir otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş ve olayda 1 kişi bacağından vurularak yaralanmıştı. Akşam yaşanan olay, saat 19.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Otoparktan çıkan otomobile, önünü kesen kırmızı bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan geldiği araçla olay yerinden kaçarken, hedef olan otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı.