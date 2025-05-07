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Beşiktaş'ta hareketli saatler! Aynı gece 2 silahlı saldırı meydana geldi

İstanbul Beşiktaş'ta eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından sokakta silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aynı yerde akşam saatlerinde de bir otomobile ateş açılmış ve 1 kişi yaralanmıştı.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:09 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:10
Beşiktaş’ta hareketli saatler! Aynı gece 2 silahlı saldırı meydana geldi

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Olay, saat 04.00 sıralarında Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Yalı Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, eğlence mekanında tartışan taraflar mekandan çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti. Bu sırada taraflardan biri silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta aynı caddede iki silahlı saldırı meydana geldi. (DHA)Beşiktaş'ta aynı caddede iki silahlı saldırı meydana geldi. (DHA)

Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, sokakta 5 adet boş kovan tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta aynı caddede iki silahlı saldırı meydana geldi. (DHA)Beşiktaş'ta aynı caddede iki silahlı saldırı meydana geldi. (DHA)

AYNI CADDEDE İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI
Beşiktaş'ta saatler önce de bir otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş ve olayda 1 kişi bacağından vurularak yaralanmıştı. Akşam yaşanan olay, saat 19.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Otoparktan çıkan otomobile, önünü kesen kırmızı bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan geldiği araçla olay yerinden kaçarken, hedef olan otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı.

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