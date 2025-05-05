İstanbul, Ankara ve Malatya’da MLKP operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda MLKP üyesi 8 kişi gözaltına alındı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında (MLKP) haklarında soruşturma başlatılan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Operasyonda İstanbul'da 7, Malatya'da 1 şüpheli yakalanırken, İstanbul ve Ankara'da 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.