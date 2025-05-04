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Tapular sahte ihanet gerçek! Didim'de 1.7 milyarlık emlak vurgununda yeni gelişme | Eski sevgili çeteyi çökertti

Aydın’ın Didim ilçesinde sahte vekaletle yabancı mülklerini satan çete, örgüt lideri Ekrem Batur'un eski sevgilisi Ebru Zahide T.'nin ihbarıyla çökertildi. İşte 1.7 milyar liralık dev vurgunda yeni detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 09:24
Tapular sahte ihanet gerçek! Didim’de 1.7 milyarlık emlak vurgununda yeni gelişme | Eski sevgili çeteyi çökertti

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Aydın'ın Didim ilçesinde, yurt dışında özellikle de İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Çete üyelerinin mağdurları etkileyebilmek için lüks ciple gezdikleri anlaşıldı. Çeteyi ise emlakçı Ekrem Batur'un eski sevgilisinin çökerttiği ortaya çıktı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ÇETEYİ ESKİ SEVGİLİ İHBAR ETTİ
Sabah'ın haberine göre Çetenin, Didim'de müteahhitlik yapan Ebru Zahide T.'nin Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski sevgilisi Ekrem Batur'u şikâyet etmesiyle çökertildiği ortaya çıktı.

Ebru T. şikayetinde eski sevgilisi ve çetenin kilit ismi olan emlakçı Ekrem Batur tarafından hesaplarının kullanıldığını, gayrimenkul ve arsa satma vaadiyle farklı miktarlardaki paraların başka bankalara ait hesaplara transfer yapıldığını ifadesinde anlattı.

(Sabah Gazetesi)(Sabah Gazetesi)

Genç kadın, hesabına gönderilen paraların geri istendiğini dile getirdi. Ayrıca "Biz seni tanırız, eşini tanımayız, çocuğunun hangi okulda okuduğunu biliyoruz. Biz bu paraları sana gönderdik. Paraları bize geri gönder" şeklinde tehditler aldığını belirterek şikayetçi oldu.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Kendisini arayan başka bir çete üyesinin ise "Abla eşin tefecilere bulaştı. Eşin cezaevinde olduğu için tefeciler alacaklarını senden tahsil etmek istiyor. Seni vuracaklar. Ben şu an o adamları engelliyorum. Bana villanı verirsen tefecileri durdurabilirim" diyerek tehdit yoluyla dolandırdığını söyledi.

Jandarma ekipleri bu ifade doğrultusunda harekete geçerek emlak çetesini düzenlediği operasyonla çökertti. Ekrem Batur'un başka bir suçtan daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

PATATES HATLAR KULLANIYORLAR
Örgüt üyelerinin kendilerine kurban olarak seçtikleri vatandaşları yakalanmamak ve geride iz bırakmamak için patates hatlar üzerinden aradıkları belirlendi.

Hatların yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğu, bu nedenle çete üyelerinin kimliklerinin ilk başta belirlenmesinin zorlaştığı belirtildi. İlgili birimlerin operasyonla ilgili kapsamlı çalışmaları devam ediyor.

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