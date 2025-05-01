"Kuru sıkı silah" provokasyonu! Konya'da "CHP aracına saldırı" iddialarına Valilikten açıklama: Şüpheliler gözaltına alındı

Araçtaki partililerin şikayeti üzerine Mehmet K., gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı M.K'nin polisteki ifadesinde, 1 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında Çumra Sanayisi içindeki köylüsü B.D'nin döşemeci dükkanında oturduğunu belirtti.

Dükkanın önünde çay içtiği sırada CHP'nin miting aracını gördüğünü anlatan M.K, ifadesinde şunları kaydetti: "Aracın Karaman'dan geldiğini görünce sevindim. Ben de CHP taraftarıyım. Köylüm B.D'nin babama ait olan araç içindeki bana ait olan kurusıkı tabancayı alarak havaya bir el ateş ettiğini gördüm. Ben de heveslenerek kendi istek ve arzumla herhangi bir canlı varlığa doğrultmadan havaya bir el ateş ettim. Ardından CHP aracı olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada B.D'ye hitaben tam hatırlamadığım şekilde şaka niyetli küfürler ettim. Başkaca bir kimseye veya CHP aracına karşı küfür etmedim. Sadece dükkan sahibi B.D'ye şaka niyetli küfür ettim. Kuru sıkı tabancayı kendi rızamla polis ekiplerine teslim ettim. Herhangi bir kimseyle darp, cebir, tahdit ve hakaret olayına şahit olmadım ve kendim de yapmadım."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli M.K. emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin CHP'ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli şahısların, iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış, suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 2 Mayıs günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır."