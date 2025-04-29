İstanbul’da 1 Mayıs öncesi terör operasyonu: 76 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacı taşıdığı, yasağa rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulundukları tespit edildi.

76 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, terör örgütü iltisaklı yapılar içerisinde faaliyet gösteren kişilerin 1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebileceği ve güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırılar gerçekleştirebileceği değerlendirildi.