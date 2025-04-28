Salondaki tüm katılımcılar alkışladı! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Bakü’de Türkçe şiir okudu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü'de Türkçe şiir okudu. (İHA)



TÜRKÇE ŞİİR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Pezeşkiyan, Azerbaycan Türkçesi'nde kaleme alınan şiirden, "Bir uçaydım bu çırpınan yelinen, Bağlaşaydım dağdan aşan selinen, Ağlaşaydım uzak düşen elinen, Bir göreydim ayrılığı kim saldı? Ölkemizde kim kırıldı, kim kaldı?" dizelerini seslendirdi. Şiir okumaya devam eden Pezeşkiyan, "Men senin tek dağa saldım nefesi, Sen de kaytar, göylere sal bu sesi, Baykuşun da dar olmasın kefesi, Burda bir şir darda kalıb bağırır, Mürüvvetsiz insanları çağırır" dizelerini okuyarak sözlerine devam etti.