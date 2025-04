CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet soruşturmasında 2. dalga: İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı!

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve Daire Başkanı Adem Şanlısoy'un hakkında suçlamalar ortaya çıktı.



Rehabilitasyon projelerinin onayı aşamasında İSKİ'nin olumlu görüş vermesi gerektiğinden, kendilerine başvuran İdris Özceleb ve Muhittin Erusta isimli müştekilerin belgeleri eksiksiz ve tam olmasına rağmen, uzunca bir süre başvurularına olumlu ya da olumsuz cevap vermedikleri anlaşılan üç şüphelinin önce işi işi zora koştukları ortaya çıktı. Bunun sonucunda şikayetçileri İmamoğlu'nun kasaları Fatih Keleş ve Adem Soytekin isimli şüphelilere yönlendirdikleri, bu kişilere belirli bir miktar ödemeden işlerinin olmayacağına dair imada bulundukları anlaşıldı.



Şikayetçi iş adamlarının bu rüşvet teklifini kabul etmedikleri sonrasında, bunun üzerine İSKİ Genel Müdürü Başa'nın Begüm Çelikdelen aracılığıyla iş adamlarına işlerini olumlu sonuçlandırmayacaklarını aktardığı iddia edildi. Bu talimatın da Ekrem İmamoğlu'ndan geldiği savunuldu. Bunun üzerine mağdur iş adamlarının adliyeye başvurarak şikayetçi oldukları ve konuya ilişkin şikayetçi beyanlarının savcılık dosyasına girdiği öğrenildi.



'AVANTA'NIN HESAP ADRESİ DE BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan bazı şüphelilerin anlattıkları, rüşvet tezgahının nasıl döndüğünü ortaya koydu. Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un sahibi olduğu Byzag Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden rüşvet alındığı iddiası ortaya atıldı. Şirket hesabının incelenmesi sonrasında, İBB'nin ihale verdiği birçok reklam firmasından para gönderildiği ortaya çıktı. Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı aracılığıyla reklam şirketlerinden alınan rüşveti eşinin firmasına gönderilmesini sağladığı iddia ediliyor.



İBB iştiraki Medya A.Ş.'nin başındaki Murat Ongun'un gözaltındaki eşi Gözdem'in şirketi Byzag'a Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin liralık rüşvet olduğu iddia edilen paranın gönderildiği belirtildi



OTELİMİZDE HİÇ JAMMER KULLANILMADI

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Sarıyer'deki Otel'de 12 Ekim 2024 tarihinde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in kamerayı bantlaması çok konuşuldu. 'Bavullarda para mı var" sorusu sorulurken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik. Çelik, bavullarda jammer olduğunu ifade ederek "Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. " dedi. Ancak söz konusu otelden yapılan açıklamada "Otelde hiçbir tarihte jammer kullanılmamıştır" ifadelerine yer verildi. Söz konusu jammer sadece bulunduğu alanı değil var olduğu yapının tamamını etkiliyor. Bu da odalara giriş kartlarının bile çalışmaması anlamına geliyor.



EVLERİNDEN ALTIN MADENİ ÇIKTI

İBB yöneticilerinin evlerinden kilolarca altın çıktı. Yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 51 zanlının ifadeleri alınmaya başlanırken, firari 2 zanlı aranıyor. Aramalarda, şüphelilerden İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun evinde 24 tam, 22 yarım, 129 çeyrek, 18 Ata lirası, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik'in evinde 2 yarım, 2 çeyrek, 30 gram altın, 5 bin 750 dolar, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in evinde 295 gram altın, emlak danışmanı Mehmet Şahin'in evinde 1 milyon 300 bin lira, 20 bin avro, 440 dolar, 1 kilogram gümüş, 1 kilogram bakır, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un evinde 63 bin 700 lira, 1540 sterlin, 227 dolar, 31 bin 50 avro, İBB mühendisi danışman Yakup Öner'in evinde 1 kilo altın, 8 bilezik, 5 tam, 59 çeyrek, 9 yarım altın, 4 Ata lirası, 200 bin Türk Lirası, iş insanı Rasim Kaya'nın evinde 1 milyon 350 bin lira, 405 sterlin, 400 dolar, 16 yarım altın, 2 bilezik, 2 lüks saat, 6 Ata lirası ile 13 gram altın bulundu.

