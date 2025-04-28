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8 ilde siber çetelere operasyon: 169 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandığını bildirdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 09:44
8 ilde siber çetelere operasyon: 169 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 169 Şüpheli Yakalandı"

8 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden;
20'si Tutuklandı.
43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 169 Şüpheli Yakalandı"

Yakalanan şüphelilerin;
Sosyal medya platformları üzerinden "düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu,
Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği,
Sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,
Yasa Dışı Bahis,
Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği,
Bilişim Sistemlerine Girme ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır.

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