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Başkan Erdoğan Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı! Ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı. Başkan Erdoğan Ahmet Karaman'ın vefatı hakkında bir mesaj yayımlandı. Erdoğan, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça hocalarımızdan" dediği Ahmet Karaman'ın ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 15:24
Başkan Erdoğan Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı! Ailesine başsağlığı mesajı

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Başkan Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.

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