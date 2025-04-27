Başkan Erdoğan Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı! Ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan , İstanbul İmam Hatip Lisesi 'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.